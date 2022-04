TAP aposta nas rotas a partir do Porto e duplica número de voos este ano

O número de voos da TAP a partir do Porto será o dobro dos realizados no ano passado, naquela que é uma subida de 98% das passagens aéreas a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, anunciou a companhia este sábado num comunicado enviado à imprensa.

“O crescimento agora registado dá seguimento à estratégia de recuperação da companhia aérea a partir do Porto, que já no Inverno 21/22 tinha crescido 122% face ao Inverno anterior”, explica a companhia na mesma nota.

De acordo com a TAP, que tem vindo a apostar crescentemente no aeroporto Francisco Sá Carneiro à medida que o tráfego aéreo recupera, a estratégia de reforço entrou em vigor em abril e manter-se-á até ao fim do verão deste ano.

Atualmente, a companhia portuguesa é a única a assegurar ligações transatlânticas a partir do Porto, transportando para o Norte do país passageiros do Brasil (Rio de Janeiro e S. Paulo) e dos Estados Unidos da América (Nova Iorque).

Em causa estão voos semanais em duas ligações para o Rio de Janeiro, três para S. Paulo e duas para Nova Iorque.

Atualmente, a TAP garante ligações aéreas 14 vezes por semana para o Funchal, 14 vezes para Londres e 21 para Paris, além de quatro vezes para Genebra e Luxemburgo e três vezes para Zurique e Ponta Delgada.

Contam-se ainda 70 ligações semanais a Lisboa.