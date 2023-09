A transportadora aérea vai ainda expandir a sua operação em três continentes, com aumentos planeados para o verão de 2024.

A TAP vai aumentar as viagens para diversos países e cidades pelo mundo no verão do próximo ano. No caso do Brasil, a subida é de onze frequências semanais, para total de 91 travessias por semana no pico do verão, de acordo com a informação inscrita num comunicado da empresa.

Nesse sentido, o Recife, que conta com sete frequências semanais, passa a contar com dez, ao passo que o Rio de Janeiro sobe de dez para doze. São Paulo, Belém, Brasília, Natal, Maceió, Porto Alegre e Salvador vão contar com mais um voo, todas as semanas, de e para Portugal.

A operação da transportadora aérea portuguesa também vai ser expandida em outro país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Trata-se de Moçambique, mais precisamente na capital, em Maputo, que vai ver um aumento para quatro voos semanais (até à data eram três).

Olhando ao continente europeu, os números vão subir em Itália, sendo que Roma vai direito a mais um voo diário, para um total de cinco viagens por dia e 35 por semana. No caso de Florença, o número de frequências semanais vai subir de oito para dez.

Em Toronto, no Canadá, o crescimento vai resultar em 13 voos semanais, ao passo que São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos), irá contar com seis por semana.

Mais informa a TAP que o plano é que se atinjam estes números sem recorrer à contratação externa de aeronaves.