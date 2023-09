O projeto chama-se Local Stars, e resulta de uma parceria entre a companhia aérea e o The Art of Tasting Portugal. Em setembro e outubro, será celebrado o mel-de-cana da Madeira, no menu da classe executiva dos voos de longo curso da companhia aérea.

4 Setembro 2023, 13h10

A TAP, em setembro e outubro, vai celebrar o mel-de-cana da Madeira, através da iniciativa Local Stars, que tem como objetivo de dar a conhecer vários ingredientes e com isso promover Portugal como um destino gastronómico.

“Este icónico produto, profundamente ligado à identidade da região, irá “brilhar” no menu da Classe Executiva dos voos de longo curso da TAP, visando a promoção e valorização da região e de Portugal através dos seus produtos e da gastronomia”, diz a companhia aérea.

A iniciativa resulta da parceria entre a companhia aérea e o The Art of Tasting Portugal (TAOTP), e terá a colaboração do chef Júlio Pereira.

“A TAP prossegue a sua missão de dar a conhecer ao mundo o melhor da gastronomia portuguesa. Damos continuidade a esta parceria com a The Art of Tasting Portugal, revelando agora os melhores sabores do arquipélago da Madeira, com um menu exclusivo do Chef Júlio Pereira, de onde se destaca, entre os produtos típicos desta região, o Mel-de-Cana como produto estrela”, afirma diz a Head of Product da área de Customer Engagement da TAP Air Portugal, Catarina Indio.

“Viajamos agora para a Madeira, continuando esta missão de apresentar o nosso país enquanto destino gastronómico, com toda a sua diferenciação e qualidade, e fortalecendo a comunidade que o representa e valoriza. A equipa do The Art of Tasting Portugal está cada vez mais orgulhosa do impacto e visibilidade internacional que esta parceria com a TAP está a ter”, salienta a fundadora do The Art of Tasting Portugal, Patrícia Dias, a par de Adriana Fournier.

“Queremos promover o território nacional, acrescentando valor através da comercialização de experiências gastronómicas e ativações com produtos e chefs locais, dinamizando o turismo e a economia local. Os menus de autor a par dos conteúdos difundidos a bordo, e todas as experiências no território permitem que quem nos visita leve consigo as regiões, porque quem conhece o país neste âmbito sensorial e emocional e contacta com experiências destas, leva Portugal no coração”, sublinhou Adriana Fournier.

Este menu inclui prato principal e sobremesa, “nomeadamente na entrada Truta fumada, funcho e maracujá, como prato principal Mendinha de novilho, milho e mel-de-cana da Madeira e, na sobremesa, Banana, requeijão e bolo de mel-de-cana, destacando-se assim vários outros ingredientes emblemáticos desta região”, diz a companhia aérea.

“É com enorme orgulho e entusiasmo que faço parte da iniciativa Local Stars, que permite colocar os produtos e essência da Madeira a viajar pelo mundo, dando a conhecer o nosso país e nosso enorme património cultural e gastronómico. Sempre tive uma paixão grande pelo emblemático mel-de-cana, produzido exclusivamente na ilha, e que faz parte da comunidade e economia madeirenses há vários séculos, pelo que fazia todo o sentido elegê-lo como estrela deste menu. A Madeira está, e tem vindo a fazer, um trabalho evolutivo muito interessante no caminho da valorização do arquipélago e da qualidade, e este projeto vem fortalecer o percurso que temos vindo a fazer ao longo dos anos”, diz o chef Júlio Pereira, que tem dois projetos na Madeira, o KAMPO e o AKUA.