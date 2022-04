TAP corta mais de 700 mil lugares a partir do Porto

A TAP cortou rotas e lugares a partir do Porto e deixou a Invicta entregue às companhias low-cost, que deverão aproveitar a vantagem durante o verão, avança o “Jornal de Notícias”.

A companhia aérea de bandeira vai operar menos sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares no norte do país quando comparado com os meses de verão de 2019. Assim, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro fica apenas com sete rotas internacionais e três domésticas operadas pela TAP.

O abandono do Porto pela TAP só fez com que outras companhias aéreas aumentassem a sua quota. A KLM vai reforçar a operação no Sá Carneiro com dois voos diários para Amesterdão e mantém a ligação a Belgrado, Dubrovnik e Palma de Maiorca, destinos com grande procura durante o verão.

Já a easyJet acrescenta quatro rotas: Praga, Porto Santo, Madrid e Colónia, totalizando 24 rotas a operar no verão durante o verão. A norueguesa Flyr vai ligar a Invicta a Oslo, a Lufthansa vai apostar em Munique-Porto e a Swiss em Zurique-Porto. A Ryanair anunciou que vai triplicar a capacidade de algumas rotas e abrir Bergerac, em França, como destino a partir do Porto.