TAP está em negociações para o cancelamento do contrato de ‘renting’

A Penha Longa Catering fez um acordo com a Quinta da Abelheira, que data de 1660, e é explorada por Vasco Duarte-Silva, o CEO do grupo BDK que tem bancos na Costa do Marfim e na Guiné Conacry. A agricultura é a atividade principal da quinta, que iniciou em 2019 a transformação da quinta de agricultura convencional a biológica, assim como a aquisição de terrenos adjacentes à propriedade.