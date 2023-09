“Por mais esforço que façamos para entender a posição do Governo, não conseguimos vislumbrar qualquer razão, ou sequer qualquer racional económico para esta decisão”, destacou o Sitava, acrescentando que “o plano de reestruturação não impõe tal coisa”.

21 Setembro 2023, 11h57

O Sindicato dos Trabalhadores e Aviação e Aeroportos (Sitava) questionou hoje a “pressa” do Governo em avançar com a privatização da TAP, indicando que não consegue “vislumbrar qualquer razão” para a decisão, de acordo com um comunicado divulgado.

Na nota, que vem na sequência das declarações, esta terça-feira, do primeiro-ministro no parlamento, em que admitiu uma privatização total, o Sitava disse que foi surpreendido pelo que disse António Costa.