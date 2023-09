Pedro Castro, especialista no sector, defende que os resultados semestrais deveriam ter sido explicados em conferência com o CEO e destaca os 200 milhões de euros de reembolso das obrigações 2019-2023.

1 Setembro 2023, 08h21

A TAP voltou aos lucros semestrais ao apresentar um resultado líquido positivo de 22,9 milhões entre janeiro e junho, o que representou uma melhoria superior a 220 milhões de euros. Para o especialista em aviação Pedro Castro, as maiores entrelinhas destas contas são a estratégia de comunicação levada a cabo pela companhia aérea e como é que, enquanto trabalhador da empresa, se pode interpretar estes “magros lucros”.

“Mais uma vez, os resultados foram divulgados à porta fechada. Em março, nem as Infraestruturas nem as Finanças deixaram a CEO apresentar publicamente os lucros da TAP e agora também não. A pergunta que fica no ar é: porquê? Parece que há uma vontade política de esconder estes eventos que, até em termos de propaganda, nos são vendidos como inéditos”, afirmou o diretor da Skyexpert ao Jornal Económico (JE).

