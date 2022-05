Taxa de desemprego regista subida ligeira em março para 5,7%

A taxa de desemprego terá ficado nos 5,7% em março, indicam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Tal significa que o terceiro mês do ano foi sinónimo, por um lado, de um agravamento ligeiro deste indicador face a abril e, por outro, de um recuo face a março de 2021.

De acordo com os números publicados pelo gabinete de estatísticas, em março, a taxa de desemprego subiu em cadeia 0,1 pontos percentuais, enquanto em termos homólogos caiu 0,9 pontos percentuais, tendo ficado, então, fixada em 5,7%. No terceiro mês de 2022, havia, assim, 295,9 mil pessoas desempregadas em Portugal, mais 1,2% do que em fevereiro, mas menos 11,5% do que em março de 2021.

Quanto ao emprego, o INE indica esta segunda-feira que essa taxa fixou-se em 63,7%, o que significa que encolheu 0,1 pontos percentuais face a fevereiro, mas aumentou 2,4 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês do ano passado. Por sua vez, a população empregada diminuiu 0,2% em cadeia e subiu 3,7% em termos homólogos, para 4.877,4 mil indivíduos.

Contas feitas, o gabinete de estatísticas sublinha que a população ativa recuou 0,1% em relação a fevereiro, mas cresceu 2,7%, quando comparada com a de março. No total, havia, deste modo, 5.173,2 mil indivíduos ativos em Portugal, no último mês do primeiro trimestre. “A diminuição [em cadeia] da população ativa resultou da redução da população empregada, em 8,8 mil (0,2%), ter superado o aumento da população desempregada (3,4 mil; 1,2%)”, explica o gabinete de estatísticas.

Por outro lado, a população inativa cresceu em cadeia e decresceu em termos homólogos (em causa estão variações de 0,2% e 5,7%, respetivamente), fixando-se em 2.488,5 mil indivíduos. “O aumento da população inativa foi explicado, essencialmente, pelo

acréscimo do número de outros inativos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego (6,7 mil; 0,3%)”, frisa o INE. E acrescenta que em março a taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,1%, “valor igual ao do mês anterior, mas abaixo do de três meses antes (0,2 pontos percentuais) e do mesmo mês do ano anterior (1,8 pontos percentuais)”.