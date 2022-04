Taxa do crédito habitação desce na Madeira

A taxa do crédito habitação desceu na Madeira, em março, para os 0,746%, menos 0,003% face ao mês anterior, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). No período homólogo a taxa situava-se em 0,739%.

O montante médio em dívida nos contratos à habitação fixou-se em 59.955 euros, quando no mês anterior era de 59.709 euros, e no ano passado de 58.445 euros.

A prestação vencida manteve-se em 267 euros face ao mês anterior, mas subiu face aos 231 euros do período homólogo.

Os juros ficaram em 37 euros mantendo-se o mesmo valor do mês anterior, mas subiu face aos 36 euros do ano passado.

A amortização fixou-se em 230 euros, o mesmo valor do mês passado, mas uma subida comparado com os 195 euros do ano anterior.