22 Setembro 2023, 07h45

Atualmente, bancos e consumidores já têm alguma predisposição em negociar o spread (margem de lucro do Banco), mas é igualmente importante que o consumidor conheça e tenha a capacidade de escolher entre taxa fixa ou variável.

À semelhança de outros produtos de crédito, a prestação do crédito habitação é composta por uma parte de amortização de capital e outra parte destinada aos encargos do crédito, nomeadamente o pagamento de juros. Portanto, o consumidor deve negociar com o Banco a modalidade de taxa fixa ou variável.

No caso da taxa variável a prestação do crédito habitação variará consoante as oscilações do indexante escolhido, a Euribor. Isto significa que, ao contratar o crédito habitação com taxa variável, para além do spread que é contratado e vigora ao longo do contrato (caso não existam alterações contratuais), a taxa irá variar consoante as oscilações do mercado e o consumidor sentirá ao longo do contrato ajustamentos na sua prestação. O que poderá refletir-se num aumento ou diminuição da prestação ao longo do contrato de crédito.

Nos créditos à habitação com taxa de juro variável, a taxa de juro do empréstimo resulta da soma de duas componentes: o indexante ou taxa de referência, que é a Euribor, e o spread.

Em alternativa, a taxa fixa do empréstimo que se mantém inalterada durante o prazo acordado com a instituição de crédito. Quando o banco define o valor para a taxa de juro fixa toma como referência a taxa fixa que se pratica no mercado interbancário para o mesmo prazo: a designada taxa de swap.

Mas atenção, é essencial perceber qual a duração da fixação dessa taxa, pois pode não ser garantida a taxa por todo o contrato.

Existem alguns bancos que propõem a fixação da taxa a 5, 10 ou 30 anos, existindo uma margem de lucro associada a essa taxa. Ou seja, em termos do equilíbrio do orçamento familiar, pode ser proveitoso para o consumidor, pois sabe realmente qual a sua prestação do crédito habitação ao longo dos anos que contratou essa taxa e defende-se de oscilações abruptas que podem ocorrer no mercado.

Em suma, antes de contratar, faça uma simulação tendo em conta contratar o crédito com a taxa fixa ou variável, e veja qual a escolha que mais se enquadra com a sua situação financeira.

