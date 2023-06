COO da Norfin assume que tudo está a correr dentro do previsto, mas que nos primeiros meses do ano houve uma desaceleração nas vendas face à subida nas taxas de juro. Estamos moderadamente otimistas em como isso não será um problema, nomeadamente no Campo Novo, refere.

24 Junho 2023, 12h00

Artigo originalmente publicado no caderno NOVO Economia de 17 de junho, com a edição impressa do Semanário NOVO.

Apesar de já contar com 50% de vendas concluídas na primeira fase, o projeto “Campo Novo” também não ficou imune ao atual contexto económico que se vive em Portugal, nomeadamente no aumento das taxas de juro.

“Obviamente que a subida das taxas de juro, quando estamos a falar de um projeto que queremos que seja para os alfacinhas ou para os portugueses, tem impacto. Sentimos isso nos primeiros meses de 2023. Não afetou as vendas, mas sentimos alguma desaceleração”, refere, em declarações ao NOVO Economia (NE), Henrique Rodrigues da Silva, Chief Operation Officer do Grupo Norfin.

O responsável assume, no entanto, que tudo está a correr dentro do previsto e que já foram feitos os ajustes, tanto da parte da Norfin, como dos clientes.

“O nosso produto está destinado a uma classe média que, sendo afetada pelas taxas de juros, o próprio produto também está pensado para isso e tem preços que permitem que as famílias possam na mesma voltar a olhar para um produto destes, mesmo com esta questão da subida das taxas de juros”, explica, salientando que está confiante de que este cenário não vai impactar os negócios da Norfin.

“Acompanhamos muito de perto aquilo que é a economia e a forma como este tema tem sido lidado, quer pelas entidades bancárias, quer pelo Estado. Estamos moderadamente optimistas que isso não será um problema, nomeadamente no Campo Novo ou outros projetos que estamos a desenvolver”, afirma.

O projeto “Campo Novo” conta nesta primeira fase com 135 unidades, estando 50% vendidas, sendo cerca de 85% a portugueses. “A grande parte deles é mesmo de Lisboa e isso permite dar-nos esta satisfação de que aquilo que idealizámos quando começámos a fazer o Campo Novo é aquilo que hoje as pessoas estão a valorizar”, realça o COO.

Além da vertente residencial este projeto conta também com um espaço para escritórios e outro de retalho, que Henrique Rodrigues da Silva, assume ser a “grande âncora” deste projeto. “Vão ser duas marcas nacionais e vai ser anunciado, julgo eu, a seguir ao Verão”, sublinha, acrescentando que o Grupo não quer para já fechar toda a componente de retalho.

“Estamos a fechar a segunda âncora. São cerca de 40 unidades das mais diversas áreas e mais diversos usos, desde o retalho alimentar até ao comércio mais tradicional. Não é o nosso objetivo fechar já essas 40 unidades. Para já, o que pretendemos fazer é chegar ao Verão e ter as duas âncoras contratadas”, explica.

Demora nos licenciamentos? “Não é característica só de Lisboa”

A burocracia nos licenciamentos é um dos temas que mais preocupa os agentes imobiliários em Portugal e onde a Norfin também não é excepção. Contudo, para o COO este é um problema “transversal” e não apenas de uma cidade.

“Não é uma característica só de Lisboa. Há câmaras que são mais ágeis em determinados processos. A nossa experiência é muito transversal. Não podemos dizer que haja municípios melhores ou piores.”, salienta, dando como exemplo o projeto “Campo Novo”. “É um loteamento com quase 25 anos. Foi pensado há 23 anos e tem de ser concretizado 23 anos depois”, realça.

Questionado sobre se notou alterações no licenciamento na autarquia de Lisboa com Carlos Moedas, o COO assume que sentiu que há uma vontade de mudar as coisas, no sentido de perceber aquilo que outros Executivos poderiam ter feito de forma diferente e tentar que isso seja feito ou que tenha essas alterações.

“No nosso caso, aquilo que entendemos é que ainda é cedo para perceber isso”, conclui.