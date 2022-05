Tecnologia e futebol: a simbiose perfeita em Portugal. Veja o “Jogo Económico”

A aposta portuguesa nas startups está a embrenhar-se no ecossistema desportivo com resultados muito interessantes e que merecem reflexão. Num país apaixonado pelo futebol, as startups portuguesas ditam regras no plano internacional e pretendem protagonizar uma disrupção na indústria do desporto.

Gil Guilherme, fundador e CEO da startup “EmJogo”, criadora de um software de gestão desportiva presente em mais de 300 clubes em Portugal, é o convidado desta edição.

Não perca ainda a rubrica “Hat-Trick”, com os números que marcaram a semana dentro e fora das quatro linhas, assim como as escolhas dos nossos comentadores.

Estes serão os temas da edição desta semana do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, um formato que conta com os comentários de Nuno Vinha, subdiretor do JE e o consultor Jorge Faria de Sousa.

A coordenação e apresentação está a cargo do editor multimédia do JE, José Carlos Lourinho e a rubrica “Hat-Trick” é da responsabilidade dos jornalistas Rodolfo Alexandre Reis e Nuno Braga.