A empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto SINES 4.0, Start Campus, assinou um memorando de entendimento com a Nautilus Data Technologies que abre portas à incorporação da tecnologia de ponta da Nautilus nos seus projetos.

7 Setembro 2023, 18h24

A Start Campus, empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto SINES 4.0, e a Nautilus Data Technologies assinaram um acordo estratégico que permite à tecnologia da Nautilus ser usada para apoiar o arrefecimento das operações, em Sines, tornando-o mais sustentável.

“A Start Campus integrará o sistema pioneiro de arrefecimento com consumo zero de água da Nautilus, uma tecnologia patenteada que comprovadamente aumenta a eficiência energética e as capacidades de arrefecimento em várias fases do projeto”, explicam as empresas em comunicado.

As duas empresas vão agora trabalhar em conjunto para implementar a tecnologia de arrefecimento durante a fase 1 da construção, atualmente em curso em Sines. “As unidades ajudarão a melhorar os projetos de refrigeração existentes no campus para satisfazer os requisitos de servidores de alta densidade e refrigerados a líquido da Start Campus”.

Na fase 2, a Start Campus planeia aproveitar toda a tecnologia integrada da Nautilus e a solução de fornecimento para a sua expansão de 120 MW.

O Memorando de Entendimento estratégico, assinado entre a Start Campus e a Nautilus, abre as portas à incorporação da tecnologia de ponta da Nautilus em projetos futuros, “impulsionando uma maior eficiência e sustentabilidade no sector dos centros de dados”.