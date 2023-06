Chama-se Quokka e foi desenvolvida pela Automaise.

28 Junho 2023, 16h44

A Automaise, especialista em software de produtividade para apoio ao cliente, baseado em Inteligência Artificial, acaba de lançar o seu próprio Large Language Model. O Quokka é um modelo desenvolvido e treinado, especificamente, para dar resposta a temas relacionados com a atividade de apoio ao cliente.

Segundo a tecnológica bracarense, este modelo “demonstra ter um desempenho fiável, de uma forma computacional muito mais eficiente e sustentável”. Explica ainda que se destaca por ser “ecologicamente consciente e sustentável”, sendo bem mais pequeno que o ChatGPT e “atingindo uma performance equiparável, em tarefas de customer service”.

De acordo com Fábio Pinto, Head of AI da Automaise, a grande preocupação foi conceber um modelo que “se expressasse bem em português europeu e fosse capaz de executar as mais diversas tarefas nessa linguagem, que é algo que os principais modelos disponíveis não conseguem”.

A tecnológica de Braga investiu na criação deste modelo movida, também, por preocupações de segurança. “Há empresas que trabalham com dados muito sensíveis e não querem que o processamento dessa informação passe pelos principais modelos disponíveis, por questões de segurança. Com o nosso Large Language Model, alojado em servidores próprios, resolvemos essa questão”, informa Ernesto Pedrosa, CEO da Automaise.

O Quokka, Large Language Model da Automaise veio evoluir o Automaise Support Genius, a solução utilizada por diversas empresas – como é o caso da Via Verde, Altice, Novobanco, CTT ou SIBS – para melhorar a produtividade das suas operações de apoio ao cliente, tornando o seu trabalho mais eficiente, mais rápido e menos repetitivo.

Uma versão base modelo da Automaise está disponível no Hub Hugging Face, em regime open source, para quem quiser aceder, revela a empresa natural de Braga.