Tecnológicas animam Wall Street. Nasdaq subiu mais de 3%

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno positivo, mantendo os ganhos do arranque das negociações e a tendência na Europa. Os investidores estão animados perante um eventual acordo sobre o pacote de apoio anticrise para os países da moeda única, mas aguardam as reuniões dos bancos centrais que começam amanhã e a divulgação dos PMI (Purchasing Managers’ Index) dos Estados Unidos e da zona euro na sexta-feira.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones avançou 2,43% para os 31.827,05 pontos, o financeiro S&P 500 subiu 2,64% para os 3.932,10 pontos, e o tecnológico Nasdaq somou 3,11% para os 11.713,15 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valorizou 3,60% para os 1.796,60 pontos.

A petrolífera Halliburton subiu 2,50% para 29,57 dólares, depois de ter apresentado resultados que surpreenderam o mercado. “A fornecedora de serviços à indústria petrolífera registou o maior lucro desde 2018 ao reportar resultados de 0,49 dólares/ação no segundo trimestre, superando os 0,45 dólares/ação antecipados pelos analistas. As receitas aumentaram 37% em termos homólogos, para 5,07 mil milhões de dólares, ultrapassando os 4,71 mil milhões de dólares aguardados”, comenta Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Após as expressivas quedas de ontem, as ações da Apple voltaram aos ganhos (+2,67% para 151 dólares). A tecnológica que inventou o iPhone foi um dos títulos em destaque ao revelar que está a planear desacelerar a estratégia de contratações e cortar despesas nalguns departamentos no próximo ano, em resposta à provável recessão económica.

No mesmo sector, a IBM (International Business Machines), cujas ações tombaram 5,26% para 130,86 dólares, impressionou com um lucro de 1,4 mil milhões de dólares no segundo trimestre (+5%). Contudo, a empresa “alertou que a alta do dólar vai ter um impacto negativo de 3,5 mil milhões de dólares nas receitas, pelo adotou uma visão cautelosa para os próximos trimestres”, tal como explicou a BA&N Research Unit.

“Ontem, também terminou o split de 20:1 das ações da Alphabet [+4,29% para 114,62 dólares]. A ação registou oito vezes mais ordens de compra do que ordens de venda das ações, com base nos dados da Fidelity. No entanto, apesar do forte interesse no início da sessão de ontem, a segunda parte da sessão trouxe uma inversão nas ações da gigante de Mountain View, registando uma queda diária de quase 2,5%”, acrescentam ainda os analistas da XTB, em research.

Quanto às matérias-primas, o ‘ouro negro’ está a subir mais de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, valoriza 1,21% para os 100,62 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent avança 1,02% para os 107,35 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro está a apreciar 0,83% para os 1,0225 dólares, devido às notícias que dão conta de que os membros do Banco Central Europeu estão a discutir se devem aumentar a taxa em 25 pontos base ou 50 pontos base esta semana. Já a libra esterlina sobe 0,40% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2002 dólares.