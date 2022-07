Tecnológicas castigam Wall Street antes de mais uma semana de resultados trimestrais

Os principais índices bolsistas norte-americanos fecharam a sessão de sexta-feira no vermelho, castigados por resultados trimestrais desapontantes no sector tecnológico, mas conseguindo ainda um resultado semanal positivo.

O Dow Jones encerrou a cair 0,43% para os 31.899,29 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,90% para os 3.963,10. Já o Nasdaq foi o mais castigado do dia, perdendo 1,87%, ou 225 pontos, para os 11.834,11.

Os resultados do Twitter e do Snap penalizaram bastante o sector tecnológico, que verá mais gigantes do ramo a reportarem os números das suas operações no segundo trimestre já na próxima semana. Ainda assim, desfecho diferente para cada um dos títulos na sessão de sexta-feira: enquanto que o Twitter conseguiu dar a volta ao sentimento negativo no pré-mercado e fechou a ganhar mais de 1%, o Snap mergulhou e fechou 39% abaixo.

A Meta e a Alphabet, empresas-mãe do Facebook e Google, respetivamente, acabaram a cair 7,6% e 5,6%, com os mercados a temerem mais surpresas negativas dos gigantes da publicidade online na próxima semana. Apple, Microsoft e Amazon também fecharam no vermelho e têm marcadas para a próxima semana a divulgação dos seus resultados trimestrais.

O sector das telecomunicações acabou, ainda assim, por ser o mais penalizado na sessão, com a Verizon a cair mais de 8% depois de reportar receitas abaixo do esperado e citando o impacto da inflação como o motivo.

Além de mais uma leva de resultados trimestrais, a próxima semana deverá marcar nova subida das taxas de juro nos EUA. A Reserva Federal reúne-se quarta-feira e 75 pontos base de incremento parece ser o cenário mais provável, mesmo com os dados sobre o crescimento no segundo trimestre que serão conhecidos na quinta-feira a poderem mostrar novo recuo, o que significaria uma recessão técnica.