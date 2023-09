O resultado líquido sem interesses minoritários é negativo em 2,955 milhões, o que compara com 4,190 milhões em junho de 2022.

4 Setembro 2023, 19h37

A construtora Teixeira Duarte registou lucros de 1,042 milhões de euros no primeiro semestre, o que traduz uma queda de 71,3% face aos 3,632 milhões no período homólogo do ano anterior.

O resultado líquido sem interesses minoritários é negativo em 2,955 milhões, o que compara com 4,190 milhões em junho de 2022.

A carteira de encomendas soma 1.205 milhões de euros.

O grupo reporta resultados operacionais de 27 milhões (+70,1%) no primeiro semestre e um EBITDA de 45 milhões de euros o que traduz uma subida de 4,5%.

Os rendimentos operacionais do grupo totalizam no período 431 milhões e as vendas e prestações de serviços somaram 375 milhões (+0,5%).

O grupo Teixeira Duarte revela uma divida líquida de 669 milhões de euros e uma autonomia financeira de 11,6%.