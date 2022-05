Telemóvel do primeiro-ministro espanhol foi alvo de ataque de hackers

O governo espanhol revelou esta segunda-feira que os telemóveis do primeiro-ministro e da ministra da Defesa foram alvo de um “ataque externo” através do spyware Pegasus, noticia o “El Mundo”.

Dois relatórios do Centro Criptológico Nacional (CCN) indicam que foram identificadas duas “intrusões” nos dispositivos dos governantes em maio do ano passado, no caso de Pedro Sánchez, e em junho do mesmo ano, no telemóvel de Margarita Robles.

O jornal espanhol avança que o CCN está a verificar os telemóveis de todos os membros do Executivo espanhol para determinar se houve mais intrusões.

Segundo o ministro da Presidência Félix Bolaños, trata-se de um “ataque externo” dado que no país “todas as intervenções que podem ter lugar em Espanha são realizadas por organismos oficiais e com autorização judicial”, pelo que não existem “dúvidas de que se trata de uma infeção externa”.

No mês passado, perante o aumento de ataques com o spyware Pegasus, o Parlamento Europeu criou uma comissão de inquérito com o propósito de debater e avaliar os danos e alcance do Pegasus e outros spyware.

“Na sequência da alegada utilização do spyware de vigilância da Pegasus contra jornalistas, políticos, diplomatas, advogados, empresários, (…) e outros cidadãos, o Parlamento Europeu decidiu em março criar uma nova comissão de inquérito para investigar a utilização do spyware da Pegasus e outros spyware de vigilância, e se esta utilização violou a lei da UE e os direitos fundamentais. A comissão deverá para apresentar um relatório final após 12 meses”, justifica o PE numa nota oficial publicada na sua página.