Teleperformance vai operar novo contact center e ser globalmente responsável pelo atendimento aos clientes da TAP

Christine Ourmières-Widener, CEO da TAP, e Augusto Martinez Reyes, CEO Multilingual Hubs da Teleperformance, assinaram esta quinta-feira, 15 de dezembro, um acordo que torna esta empresa de prestação de serviços de integração digital nas áreas de customer experience, de back-office services e de knowledge services, globalmente responsável pelo atendimento ao cliente da TAP nas áreas de help desk, contact center, programa Miles&Go e suporte nas redes sociais.

A Teleperformance vai também operar o novo contact center da TAP para apoio às agências de viagens, 24 horas por dia, sete dias por semana, a partir de julho de 2023.

“Este contrato representa uma importante aposta da TAP na qualidade do serviço que prestamos aos nossos clientes e é um passo decisivo para aumentar a satisfação de quem nos confia para as suas viagens, sendo assim fundamental à entrega da estratégia da TAP, visando construir um negócio rentável sustentável até 2025, o que não é possível sem melhorar o serviço prestado aos nossos clientes”, afirma Christine Ourmières-Widener.

O objetivo da TAP, tal como revelou a CEO na última edição do Jornal Económico, é “atingir elevados níveis de qualidade no Serviço ao Cliente, que lhe permitam ser reconhecida como uma Marca de Atendimento de excelência, aumentando a Satisfação do Cliente”.

O investimento nos serviços da Teleperformance, explica a TAP em comunicado, permite assegurar “uma estrutura de serviços consolidada em todos os mercados onde está presente” e que conta com o contributo estável de 700 trabalhadores, que vão prestar serviço ao cliente em várias línguas, incluindo português de Portugal, português do Brasil, italiano, francês, inglês e alemão. Mais de 90% dos operadores estarão baseados em Portugal e no Brasil, com sede em Portugal.

A Teleperformance instalou-se em Portugal em 1994, sendo atualmente um dos maiores empregadores do país, com cerca de 13 mil colaboradores de 111 nacionalidades. Opera em 12 edifícios altamente tecnológicos em diferentes regiões, combinando a abordagem High Tech High Touch com metodologia Lean Six Sigma, e oferece soluções integradas de gestão da experiência do cliente aos níveis do mercado doméstico, de nearshore (para mercado com proximidade geográfica) e de offshore (para mercados distantes).