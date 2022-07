Jorge Brito Pereira acredita que o voto plural nas sociedades cotadas – que permite a alguns acionistas terem direitos de voto desproporcionais face ao capital efetivamente detido, contrariando a regra “uma ação, um voto” – poderá ajudar a dinamizar o mercado de capitais, mas defende que a bolsa portuguesa precisa de muito mais do que isso para ganhar dinamismo.

O advogado, sócio da J+Legal e professor da Universidade Católica, que terminou recentemente o seu doutoramento, com uma tese sobre o voto plural, é o convidado do “Falar Direito” que será transmitido segunda-feira, às 11h30, na JE TV. Esta entrevista está disponível em versão podcast no Spotify, Apple Podcast e outras plataformas.

