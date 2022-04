Tenistas russos impedidos de competir no torneio de Wimbledon

Os atletas russos vão ser impedidos de competir na edição deste ano do torneio de Wimbledon, segundo divulgou esta quarta-feira o site de desporto “Sportico”. A decisão deve-se à invasão russa da Ucrânia, que a Rússia descreve como uma “operação militar especial”.

A AELTC, que organiza aquele Grand Slam, já tinha informado que estava em conversações com o governo britânico tendo em vista uma eventual decisão de excluir da competição os tenistas russos mas também os bielorrussos, já que este país se tem colocado ao lado de Moscovo no tema da guerra. De acordo com o Sportico, a decisão de afastar os atletas de nacionalidade russa já foi tomada, mas ainda não é certo se os atletas bielorrussos também vão ser afastados de Wimbledon.

A confirmar-se esta decisão, aquele que é, para muitos, o torneio de ténis mais prestigiado do mundo, não vai poder contar com alguns atletas de renome. À cabeça está Daniil Medvedev (segundo classificado do ranking), mas também Andrey Rublev (oitavo classificado) e a atleta Anastasia Pavlyuchenkova (número 15 do ranking feminino).

Ultimamente tem sido permitido aos atletas participarem nos torneios, mas exclusivamente sob bandeira neutra, já que tanto a Rússia como a Bielorrússia foram afastadas na sequência da guerra na Ucrânia. O ministro britânico do Desporto, Nigel Huddleston, disse no mês passado que não estaria confortável com a ideia de um “atleta russo levantar a bandeira da Rússia” e ganhar o torneio, que se realiza em Londres.