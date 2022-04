Tensão entre Israel e Gaza pode levar a novos confrontos

Depois de mais um dia de intensos confrontos entre israelitas e palestinianos em Jerusalém, o ministro da Defesa de Israel, Benjamin Gantz, afirmou que o governo dará “uma resposta dura a todas as atividades terroristas”, segundo um comunicado do seu gabinete. “Israel está preparado para tomar qualquer ação necessária para manter a segurança de seus cidadãos”.

Paralelamente, o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, conversou com o seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, sobre o aumento das tensões no Monte do Templo.

Durante a conversa, os dois ministros discutiram a dificuldade de lidar com notícias falsas anti-Israel a circularem no mundo árabe e concordaram em continuar a trabalhar juntos para promover a tolerância religiosa e a paz entre Israel e os muçulmanos do Médio Oriente, refere nota oficial do seu gabinete.

O ministro árabe ”expressou o seu apreço pelos esforços israelitas para acalmar a situação e expressou compreensão pelas dificuldades locais que Israel enfrenta”. Recorde-se que, no início desta semana, os Emirados Árabes Unidos convocaram o embaixador de Israel no país para apresentar uma queixa formal face aos confrontos em Jerusalém, a primeira divergência pública desde que os dois países normalizaram as relações há um ano e meio – no quadro dos Acordos de Abraão.

Deixando claro que o momento de tensão pode com facilidade descambar em mais um período de violência entre as duas comunidades, a Jordânia, potência que administra a Mesquita de Al-Aqsa (em Jerusalém), convocou uma reunião de emergência sobre “políticas e medidas israelitas ilegais” em Jerusalém. A reunião do Comité Ministerial Árabe inclui países membros que recentemente normalizaram os laços com Israel, incluindo os Emirados Árabes Unidos – e no encontro deverão estar representantes da Tunísia, Argélia, Arábia Saudita, Qatar, Egipto, Marrocos e a Autoridade Palestiniana.

O Crescente Vermelho – o equivalente muçulmano à Cruz Vermelha – revelou entretanto que 20 palestinianos ficaram feridos em confrontos no Monte do Templo, onde se situa a Mesquita de Al-Aqsa.

A polícia de Israel prendeu sete palestinianos de Jerusalém Oriental por terem lançar bombas incendiárias de dentro da Mesquita de al-Aqsa ontem durante confrontos com a polícia. Os confrontos entre palestinianos e forças de segurança israelitas continuam esta manhã.

A troca de tiros durante esta noite entre Israel e a Faixa de Gaza é a mais significativa desde a guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas em maio passado, segundo relata a imprensa judaica. Vários rokets foram disparados a partir de Gaza, mas sem causar estragos de maior. Mas um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que “ainda estamos no início da batalha”, segundo adianta a imprensa israelita.

“À medida que derrotamos a chamada Marcha da Bandeira, derrotaremos a política de invasão [à Mesquita de Al-Aqsa]”, disse Haniyeh.