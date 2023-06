“Ter mundo leva-nos a acreditar nas pessoas”

Eis a audácia do dinamarquês Torbjørn Pedersen: visitar 203 países, o mundo em suma, sem apanhar um único avião. Cumpriu e diz ter vivido 40 anos numa década, o tempo que levou a completar esta odisseia, a que chamou “Once Upon a Saga”. Confessa que foi uma “enorme aprendizagem” e já planeia o futuro: partilhar, com quem o quiser ouvir, que vivemos dominados por ideias feitas e que pensar no coletivo é a chave para muitos problemas.

18 Junho 2023, 15h00