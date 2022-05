“O Banco de Portugal faz 175 anos e oferece à cidade de Lisboa um concerto único”, refere a instituição liderada por Mário Centeno.

Por ocasião das comemorações do seus 175 anos, o Banco de Portugal organiza, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, um concerto de entrada livre no Terreiro do Paço.

No dia 21 de maio, às 16h30, e com entrada livre, os lisboetas vão poder assistir às atuações da Orquestra Metropolitana de Lisboa (com o maestro Adrian Leaper) e de João Gil.