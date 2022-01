Tesla atingiu lucros recorde em 2021 (com áudio)

A Tesla apresentou o seu maior lucro líquido até à data no ano de 2021. A fabricante de veículos elétricos ganhou 3,47 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros) em lucro líquido e faturou ainda 5,5 mil milhões de dólares (4,91 mil milhões de euros) com a venda dos mesmos, um aumento face ao ano anterior, revela a “CNBC”.

Assim, e pelo terceiro ano consecutivo, a empresa liderada por Elon Musk apresentou lucros aos seus investidores.

Além de apresentar os resultados do total do ano, a empresa revelou os dados do quarto trimestre. No último trimestre do ano, a Tesla observou um lucro líquido de 2,32 mil milhões de dólares (2,07 mil milhões de euros), uma subida de 760% em relação ao terceiro trimestre, tendo ainda apresentado 17,72 mil milhões de dólares (15,81 mil milhões de euros) em receitas, um aumento de 65% face ao trimestre do ano anterior.

O valor das receitas foi acima das perspetivas dos analistas. Os analistas da Refinitiv estimavam que a empresa apresentasse receitas de 16,57 mil milhões de dólares (14,8 mil milhões de euros). Só a receita automóvel atingiu os 15,97 mil milhões de dólares (14,26 mil milhões de euros), um aumento de 71% face ao mesmo período de 2020.

O ano de 2021 foi mesmo positivo para Elon Musk, apesar das notícias que dão conta de atrasos na produção devido à falta de componentes no mercado. A empresa conseguiu entregar um total de 936 mil veículos, quase do dobro dos de 2020, e um novo recorde. Em termos trimestrais, a empresa vendeu 308.600 unidades.

Em ganhos de ações, a Tesla faturou 2,54 dólares (2,27 euros) por ação. Este valor também superou as expectativas de Wall Street, que apontava para ganhos de 2,36 dólares (2,11 euros).

Na área dos painéis solares e do armazenamento, a empresa verificou uma receita de 688 milhões de dólares (614,4 milhões de euros), uma perda de 8%. Segundo a “CNBC”, este é o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021.

Aos investidores, uma carta enviada pela empresa adianta que Elon Musk recebeu 245 milhões de dólares (218,8 milhões de euros) no quarto trimestre do ano. O CEO recebeu um valor tão avultado por ter atingido objetivos operacionais inseridos no contrato.

Dando conta da principal dificuldade, a empresa escreveu aos acionistas a dar conta que as fábricas “estão a funcionar abaixo da capacidade há vários trimestres, uma vez que a cadeia de fornecimento se tornou o principal fator limitante, e deverá continuar até 2022”.

A empresa acrescentou que este ano não será introduzido qualquer novo modelo no mercado, dado o estado de fraqueza do fornecimento. Muitos clientes pediram notícias sobre o Cybertruck, pelo que Elon Musk teve de anunciar fortes restrições e uma nova data de entregas: 2023.