A norte-americana corta no sistema de condução autónoma, assim como em vários modelos de veículos. Em causa deverão estar números de vendas abaixo das expetativas.

2 Setembro 2023, 12h17

A Tesla efetuou cortes de preço em vários dos seus modelos, assim como no sistema de condução autónoma dos veículos da marca. As decisões da empresa detida por Elon Musk causaram insegurança nos investidores e a cotação em bolsa caiu mais de 5% na sessão desta sexta-feira.

O sistema de “Full Self-Driving” da Tesla custava 15 mil dólares (13,9 mil euros), para os clientes que queiram adquiri-lo de forma vitalícia, mas baixa 20%, até aos 12 mil dólares (11,1 mil euros). Para opção de subscrição mensal, os preços variam entre 99 e 199 dólares (91,8 e 184,6 euros).

Em simultâneo, a empresa está a efetuar reduções nos preços de venda nos Estados Unidos, no que diz respeito ao Model 3 sedan, o luxuoso Model S sedan e o Model X SUV. Em simultâneo, na China, os preços da construtora caem no Model S e no Model X, em cerca de 7%.

Os cortes nos preços parecem transparecer que a procura está aquém do que a norte-americana previa, nomeadamente no mercado chinês. Ali, “o volume de vendas inicial do Model 3 pode não ser tão alto como esperado”, de acordo com analistas do Bank of America.

Ainda assim, os títulos da Tesla valem agora 245 dólares, mais do dobro do seu valor no início do ano.