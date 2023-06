Recentemente, o fundador da Tesla esteve em visita ao continente europeu e apesar de Valência estar na corrida para receber esta unidade, Musk ignorou Espanha (e o primeiro-ministro Pedro Sánchez) e esteve em Itália com Giorgia Meloni.

21 Junho 2023, 11h12

Espanha e Itália estão na corrida para garantir a nova fábrica da Tesla na Europa e recentemente Elon Musk tem dado alguns sinais que poderão ser interessantes para perceber onde vai recair a escolha do fabricante de carros elétricos.

Recentemente, o fundador da Tesla esteve em visita ao continente europeu e apesar de Valência estar na corrida para receber esta unidade, Musk ignorou Espanha (e o primeiro-ministro Pedro Sánchez) e esteve em Itália com Giorgia Meloni.

Como destaca esta quarta-feira o jornal “El Economista”, Itália dispõe de quatro empresas que enviam material para a Tesla e exporta até 787 toneladas para a fabricante norte-americana, o que representa 28 vezes mais do que o valor enviado pelas empresas espanholas.

Emmanuel Macron foi outro líder político europeu com quem Elon Musk foi fotografado e isso fez com que o país também fosse mencionado como possível destino da fábrica a considerar pela Tesla. França dispõe de uma empresa que fornece à Tesla resina epóxi, um polímero caracterizado pelas propriedades adesivas.

No caso do Reino Unido, as ilhas contam com duas empresas que enviam mais de nove toneladas de material para a Tesla. Especificamente, estas empresas britânicas são responsáveis ​​pelo fornecimento de peças ao fabricante elétrico, bem como pelo seu tratamento térmico.

Desde 2020, a Tesla importou 207.185 toneladas de material de todo o mundo, embora essas importações tenham origem principalmente na China, Alemanha e Vietname.

A concretizar-se, a fábrica da Tesla em Valência será a sétima unidade produtiva a nível mundial já que o fabricante norte-americano tem um total de seis fábricas: Califórnia, Nevada, Nova Iorque, Texas, Xangai e Berlim.