TheFork Fest is back. Evento gastronómico com descontos até 50% tem duração até junho

Depois de dois anos sem o ver, o TheFork Fest está preparado para voltar a fomentar o consumo dos portugueses nos restaurantes, otimizando os negócios do sector. Entre esta quinta-feira e 5 de junho, cerca de 300 restaurantes de norte a sul de Portugal vão apresentar descontos até 50% aos clientes que utilizem a aplicação.

A maior iniciativa gastronómica mundial regressa para a edição de 2022 recheado de descontos para os milhares de clientes da restauração nacional.

Para ter o acesso ao desconto, os utilizadores têm de efetuar a reserva através da aplicação TheFork e é na app que encontram os restaurantes com promoções. Com a inflação novamente em máximos, mais de 92% dos inquiridos pela plataforma indicam que as refeições efetuadas nos restaurantes já pesam demasiado no orçamento familiar.

Com este evento, os clientes vão conseguir usufruir de promoções até 50% e escolhê-las antecipadamente, uma vez que cada restaurante mostra a parcela de desconto que consegue aplicar nas refeições. O TheFork Fest permite ainda que os clientes com aplicação tenham acesso a uma vasta experiência gastronómica.

O evento vai estar presente em mais de 12 cidades nacionais, nomeadamente Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Lisboa, Faro, Setúbal, Funchal, Coimbra, Cascais, Oeiras, Sintra e Portimão.

Sabe-se que no evento estão incluídos os restaurantes que estão agora na moda mas também vários de cozinha regional, passando ainda pelos bistrôs contemporâneos.

Por exemplo, os lisboetas podem aproveitar promoções no XXL by Olivier, no Contrabando, O Nobre – Campo Pequeno e também Yakuza Cascais. Já no Porto, os clientes podem usufruir de descontos no Praça 63 e Torreão, o Mr. Freddie’s e o Atlântico Restaurante participam no Algarve e Espaço Funchal e Mozart trazem presença madeirense ao TheFork Fest.

“Desde o seu lançamento, o TheFork Fest tem procurado oferecer uma solução para o problema das mesas vazias nos restaurante, bem como oferecer aos nossos utilizadores a oportunidade de desfrutar de momentos gastronómicos únicos ao melhor preço. É por isso que, num contexto de inflação que afeta tanto os consumidores como os restaurantes, esta iniciativa assume proporções significativas”, sustenta Sérgio Sequeira, CEO do TheFork Ibéria.

“Para os empresários, uma mesa vazia gera custos que não têm retorno, algo que o TheFork Fest vem combater. Já os consumidores, terão acesso à melhor gastronomia a um preço muito mais competitivo. Assim, esta iniciativa é uma lufada de ar fresco para ambas as partes e, por isso, estamos muito entusiasmados por podermos promovê-la todos os anos”.