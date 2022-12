Proteção Civil reduz nível de alerta para amarelo a partir das 14h00

14h50: Mais de 50 famílias com bens “danificados” em aldeia de Sousel

Em Portalegre, na freguesia rural de Santo Amaro, no concelho de Sousel, meia centena de famílias ficaram “com todos os bens danificados”, devido ao mau tempo e inundações na aldeia.

“Eu não me quero estar a precipitar, mas, em termos de estragos e de avaliação, certamente o valor dos prejuízos superará os três milhões de euros em todo o concelho”, disse Manuel Valério, presidente da Câmara Municipal de Sousel.

13h43- Proteção Civil vai reduzir nível de alerta para amarelo

A Proteção Civil vai reduzir hoje o nível de alerta laranja para amarelo em todos os distritos de Portugal Continental devido ao desagravamento das condições meteorológicas. No entanto, ainda podem decorrem inundações.

“A partir das 14:00, o alerta especial da Proteção Civil laranja passa para amarelo, há aqui um ligeiro desagravamento, mas isso não significa que não possam ocorrer situações pontuais de inundação”, disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes.

13h40: Destruição parcial de ponte histórica em Fronteira ‘toca’ no orgulho da população

O mau tempo provocou vários prejuízos em Fronteira (Portalegre) e destruiu o tabuleiro e guardas da histórica ponte da Ribeira Grande, um “ex-líbris” da região, informou o presidente da câmara.

12h37: Caudais lançados no Tejo já baixaram mas rio vai continuar a subir ao longo do dia

Os caudais lançados no Tejo já baixaram. Contudo, de acordo com a Proteção Civil, os níveis hidrométricos do rio vão continuar a subir até às 18:00 a jusante de Almourol, cuja estação registou um pico de 3.637 m3/s às 07:00

07h37: Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 09:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos nos 18 distritos vão manter-se até às 18:00 de hoje.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de quinta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros.

Também o arquipélago da Madeira está com aviso amarelo por causa da agitação marítima, a partir das 09:00 de hoje e até às 00:00 de sexta-feira.

A ilha do Porto Santo, a costa sul, costa norte e as regiões montanhosa da Madeira estão também hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora até às 12:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.