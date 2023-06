“Sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala.” – Jeff Bezos

O Bezos tinha razão, em parte. Quando saímos da sala deixamos uma assinatura, mas provavelmente não é tanto a sua marca, porventura é uma nova área de psicologia.

Há dias cruzei-me com um novo conceito, descrito pela primeira vez em 2010, designado presença afetiva. Em suma, esta ideia resulta do facto de que cada indivíduo tem uma capacidade de influenciar o estado de espírito dos outros. Geralmente, não nos apercebemos do nosso efeito até porque é difícil comparar o estado de espírito de um grupo com ou sem a nossa presença, pois só conseguimos sentir o mesmo quando nos encontramos presentes.

Todos têm uma assinatura pessoal e efeito de presença afetiva, ou seja, não é preciso ser uma celebridade, jogador de futebol ou líder de opinião para afetar o estado emocional dos outros. Apesar de todos produzirmos este efeito, existem indivíduos com uma presença afetiva mais forte do que outros.

Para mim, a parte mais interessante do conceito da presença afetiva prende-se com o facto deste efeito ser razoavelmente previsível e independente do estado de espírito e contexto das pessoas com quem entramos em contacto. Por outras palavras, o efeito da nossa presença afetiva tende a ser consistente. Assim, é distinto do contágio emocional que resulta da mimetização e sincronização do nosso estado emocional por parte de outros.

A presença afetiva pode ser positiva ou negativa. Pessoas que habitualmente deixam os outros com sentimento de desconforto ou insegurança têm uma presença afetiva negativa mesmo que não tenham tido qualquer comportamento agressivo ou negativo. Pelo contrário, existem indivíduos que nos deixam energizados e mais alegres, estes têm uma presença afetiva positiva.

Existem alguns estudos que mostram que indivíduos mais empáticos tendem a ter uma presença afetiva mais intensa e positiva. Isto só reforça a importância do desenvolvimento da empatia como ferramenta essencial para motivar e influenciar positivamente outros, seja nas organizações ou nas nossas relações interpessoais.

Outra noção interessante nesta área é de que sentimentos negativos são mais influenciados pelas pessoas com as quais estamos a interagir do que por quem somos. Assim, a frustração, stress e desencorajamento são mais influenciados pelos outros, enquanto emoções positivas como entusiasmo ou felicidade são mais influenciadas pelas nossas características intrínsecas.

Adicionalmente, as características pessoais do indivíduo não servem como fator preditivo do efeito emocional produzido nos outros, ou seja, uma pessoa feliz não terá forçosamente uma “assinatura pessoal” positiva.

O melhor entendimento deste conceito tem impacto direto em lideranças e dinâmicas de grupo nas organizações. Por exemplo, existe um estudo que demonstrou que em atividades de criatividade e inovação, a presença de um líder com maior presença afetiva positiva estimulava a partilha de mais ideias e produzem ambientes com maior segurança psicológica. Existe evidência que indivíduos com presença afetiva positiva têm um papel mais central nas suas redes de amizades e são mais bem-sucedidos em atrair parceiros.

Apesar de não ser ainda claro quais os fatores que produzem uma presença afetiva fortemente positiva, a teoria atual é de que a mesma é associada a indivíduos que têm uma boa capacidade de autorregulação emocional, ou seja, próximo da nossa inteligência emocional.

O estudo sobre como a nossa assinatura emocional pode afetar comportamentos e cognição é de extrema importância para as empresas e suas lideranças. Por outro lado, termos a capacidade de autoavaliação de como fazemos os outros sentir pode ser uma nova ferramenta de desenvolvimento de capacidade de liderança e de trabalho em equipa.

Esta capacidade de influenciar e ser influenciado emocionalmente por outros é fascinante, mas o mais importante será traduzir a nossa presença afetiva em algo de positivo para os demais na procura de melhor colaboração e relacionamento interpessoal. Eu vou continuar a procurar definir a minha “assinatura emocional” ou vibe. Entretanto, deixo o desafio: Qual é o seu vibe? Quando sai da sala, o que diriam os outros sobre como os fez sentir?