Topo da Agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta quinta-feira

O primeiro-ministro apresenta esta quinta-feira, no Parlamento, o Programa do Governo, documento com apoio maioritário garantido. O debate que arranca esta tarde, decorrerá até sexta-feira na Assembleia da República. Além do debate, será também votada uma moção de rejeição ao programa apresentada pelo Chega, mas esta iniciativa, em princípio, só contará com os votos favoráveis dos 12 deputados desta força política.

Concluída a apreciação do seu programa sem a aprovação de qualquer rejeição, o XXIII Governo Constitucional – o terceiro liderado por António Costa entrará então em plenitude de funções.

