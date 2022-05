Topo da agenda: o que não pode perder na economia e nos mercados esta semana

Segunda-feira, 9 de maio

Evento em destaque: Rússia anuncia oficialmente guerra

A Rússia deverá anunciar oficialmente a guerra na Ucrânia no Dia da Vitória, em que o país celebra a vitória sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial. O Kremlin tem chamado à invasão da Ucrânia “operação militar especial”, mas Vladimir Putin vai anunciar oficialmente a guerra de forma a poder convocar todos os reservistas e proceder a ao recrutamento militar obrigatório. Neste dia, há habitualmente uma grande parada militar na Praça Vermelha em Moscovo.

Outros eventos em foco:

– Nos paga dividendo de 28,7 cêntimos por ação aos seus acionistas

-Banco de Portugal – Emissões de títulos

– Audição parlamentar da ministra da Defesa Nacional no âmbito do OE 2022 – 9h00

-Audição do ministro das Infraestruturas e da Habitação no âmbito do OE 2022 – 16h00

Terça-feira, 10 de maio

Evento em destaque: Polémica sobre acolhimento de refugiados em Setúbal chega ao Parlamento

O Presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal vai ser ouvido no Parlamento devido à polémica com o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal.

Outros eventos em foco:

-INE – Estatísticas do Comércio Internacional – março

-INE – Índice de volume de negócios na indústria – março

-INE – Índice de custos de construção de habitação nova – março

-Eurostat – Transporte aéreo – número de voos comerciais – abril

-Audição da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre OE 2022 -9h00

-Audição do Presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal – 15h00

Quarta-feira, 11 de maio

Evento em destaque: Ministro da Administração Interna no Parlamento

José Luís Carneiro vai ao Parlamento para ser ouvido sobre a polémica com o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal pela autarquia.

Outros eventos em foco:

– Ações da Corticeira Amorim descontam dividendo de 20 cêntimos

– INE – Estatísticas do emprego – primeiro trimestre

-INE – Índices de preços no consumidor – abril

-INE – Índice de volume de negócios nos serviços – março

-Banco de Portugal – Publicação do Relatório de Supervisão Comportamental 2021

– Banco de Portugal – Fundos de investimento

– Banco de Portugal – Indicador diário de atividade económica

-Audição do Ministro da Cultura no âmbito do OE 2022 – 16h00

– Audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal – 14h30

-Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática no âmbito do OE 2022 – 16h00

-Audição do Ministro da Administração Interna sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal- 16h00

Quinta-feira, 12 de maio

Evento em destaque: Ministro da Economia no Parlamento

António Costa Silva vai ao Parlamento para defender a proposta do Governo para o OE 2022. Esta vai ser uma prova de fogo para o ministro da Economia no Parlamento que tem uma carreira feita como gestor.

Outros eventos em foco:

– Ações da Sonae descontam dividendo de 20 cêntimos por ação

-INE – Estatísticas do Emprego – Remuneração bruta mensal média por trabalhador – 1.º trimestre

-INE – Índices de Produção, Emprego, Remunerações na Construção

-INE – Principais Agregados das Administrações Públicas – Estatísticas da Despesa Pública – 2021

-Eurostat – Horas de trabalho – 2021

-Eurostat – Desemprego e além – 2021

– Audição do Ministro da Economia e Mar no âmbito do OE 2022 – 9h00

Sexta-feira, 13 de maio

Evento em destaque: Audição do Ministro das Finanças

Fernando Medina vai estar presente no Parlamento para defender a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022.

Outros eventos em foco:

– INE – Estatísticas Vitais – Dados mensais

-Eurostat – Produção industrial em março

-Eurostat – Mortalidade até março

-Audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito do OE 2022 – 9h00

– Audição do Ministro das Finanças no âmbito do OE 2022 – 15h00