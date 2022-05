Topo da agenda: o que não pode perder nos mercados e economia esta quarta-feira

Evento em destaque: Ministro da Administração Interna no Parlamento

José Luís Carneiro vai ao Parlamento para ser ouvido sobre a polémica com o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal pela autarquia.

Também na quarta-feira, e após as audições, os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias vão votar o requerimento da IL para decidir se o primeiro-ministro é chamado para responder sobre a polémica com os refugiados ucranianos em Setúbal.

Outros eventos em foco:

-Arranca o Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC). O evento vai ter lugar nos dias 11 e 12 de maio no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa e online.

A abertura vai estar a cargo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com discursos do autarca de Lisboa Carlos Moedas e do presidente do congresso o ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas.

– Ações da Corticeira Amorim descontam dividendo de 20 cêntimos

– INE – Estatísticas do emprego – primeiro trimestre

-INE – Índices de preços no consumidor – abril

-INE – Índice de volume de negócios nos serviços – março

-Banco de Portugal – Publicação do Relatório de Supervisão Comportamental 2021

– Banco de Portugal – Fundos de investimento

– Banco de Portugal – Indicador diário de atividade económica

-Audição do Ministro da Cultura no âmbito do OE 2022 – 16h00

– Audição do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal – 9h30

-Audição do Ministro da Administração Interna sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal- 11h00

– Audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa sobre caso do acolhimento dos refugiados em Setúbal – 12h30

-Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática no âmbito do OE 2022 – 16h00

– Após as audições, os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias discute e vota o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do IL para audição do primeiro-ministro sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados, em alguns concelhos, de associações que fazem parte das instituições de propaganda russa.

-Audiência parlamentar da FESAP – Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com fins Públicos no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 – 14h45

– Audiência parlamentar da Euronext no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 – 14h00