Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quarta-feira

Evento em destaque: Reserva Federal anuncia decisão sobre taxas de juro

A inflação nos EUA voltou a subir em abril, mas os dados revelados na semana passada sobre o crescimento no primeiro trimestre soaram os alarmes quanto a uma possível subida das taxas de juro em 50 pontos base (p.b.) já na reunião de maio, dada a variação negativa reportada. A Fed encontra-se cada vez mais num dilema entre crescimento e controlo de preços, contando com uma melhoria substancial da atividade no segundo trimestre, já sem restrições pandémicas, mas com a guerra na Europa a pesar no horizonte.

Outros eventos em foco: