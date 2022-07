Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quarta-feira

Evento em destaque: Reino Unido divulga números da inflação em junho

Com o país mergulhado numa crise política, Boris Johnson sublinhou a concretização do Brexit no seu discurso de despedida, mas os seus muitos críticos preferiram lembrar a situação económica em que deixou o país. A braços com uma inflação que chegou já a máximos de 1982, com 9,1% em maio, as famílias britânicas têm perdido poder de compra rapidamente, acrescendo à insatisfação com as polémicas recorrentes de Johnson. Junho deve trazer nova subida de preços, com o levantamento de previsões do portal TradingEconomics a apontar para 9,5%.

Outros eventos em foco: