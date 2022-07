Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quarta-feira

Evento em destaque: Fed deve avançar com mais 75 pontos base nos EUA

Depois do Banco Central Europeu (BCE) recuperar algum terreno para o seu homólogo norte-americano na semana passada, a Reserva Federal deve voltar a alargar o fosso e continuar com a sua normalização mais rápida e antecipada do que na zona euro quarta-feira. A expectativa é de nova subida de 75 pontos base (p.b.), semelhante à de junho, com o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a distanciar-se da possibilidade levantada recentemente de um aumento de 100 p.b..

Outros eventos em foco: