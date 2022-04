Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quarta-feira

Ana Mendes Godinho vai na quarta-feira ao Parlamento para defender a proposta do Governo para o OE2022. A semana fechará com mais números da inflação na zona euro e, apesar de se manterem em níveis recorde em março, os dados definitivos pintaram um cenário marginalmente menos negativo do que as estimativas rápidas iniciais, com a taxa de inflação e a core a serem confirmados 0,1 pontos percentuais (p.p.) abaixo do inicialmente reportado. Ainda assim, a presidente do BCE reconheceu recentemente a possibilidade dos juros subirem ainda este ano, colocando em alvoroço os mercados, que há largos meses se debatem com esta possibilidade. Lagarde fala duas vezes em Hamburgo na quarta-feira e os investidores e analistas estarão atentos a mais sinais sobre o rumo da política monetária europeia.

Outros eventos em foco: