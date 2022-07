Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quinta-feira

Evento em destaque: Dados do PIB americano no segundo trimestre

Depois de um primeiro trimestre de crescimento negativo, novo recuo do PIB colocará a maior economia do mundo em recessão técnica, algo que os mercados há muito começaram a dar como adquirido. A política agressiva da Fed deixa deduzir que a autoridade monetária não estará muito preocupada com esta possibilidade, garantindo que o principal compromisso é com a estabilidade de preços e apontando para o mercado laboral historicamente forte e rígido para afastar receios de maior.

