O emprego tem sido o aspeto mais positivo da economia da moeda única, mas também aqui começa a haver sinais de fraqueza. Esta quinta-feira vamos ficar a conhecer como se comportou este indicador no segundo trimestre mas há muito mais para acompanhar ao longo do dia.

7 Setembro 2023, 06h30

Quinta-feira, 7 de setembro

Evento em destaque: PIB e desemprego na zona euro no segundo trimestre

A primeira metade do ano deverá ter sido significativamente mais forte do que se espera para o resto de 2023 e o mercado e decisores políticos estarão ansiosos por perceber se o ímpeto do primeiro semestre parece suficiente para evitar a recessão. O emprego tem sido o aspeto mais positivo da economia da moeda única, mas também aqui começa a haver sinais de fraqueza – algo que poderá agravar-se caso voltem as pressões nos custos pela via energética.

Outros eventos em foco: