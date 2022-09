Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quinta-feira

Evento em destaque: Novas ações da Porsche entram em bolsa

A Volkswagen avança com o spin-off à Porsche com uma Oferta Pública Inicial (IPO) na bolsa de Frankfurt (Alemanha). Vão ser emitidos 911 milhões de ações, repartidas em dois lotes. Os fundos soberanos do Qatar, Noruega e Abu Dhabi mostraram interesse em subscrever a maioria das ações. Deverão restar 12,5% para os pequenos investidores.

