Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quinta-feira

Evento em destaque: Reunião de política monetária do Banco de Inglaterra

Depois de três reuniões seguidas com subidas das taxas de juro, o banco central britânico deve voltar a optar por esta estratégia em maio, projetam os analistas, colocando o indicador de referência em 1%. Este foi o valor-alvo definido pelos decisores ingleses para arrancar com a redução do balanço do banco, algo que ainda não sucedeu com nenhuma das autoridades monetárias ocidentais e que gera algum nervosismo nos mercados, pela incerteza em torno do processo. A inflação em março atingiu máximos de 1993, com 7%, o que fica mais de três vezes acima do objetivo de médio-prazo do Banco de Inglaterra (BoE).

