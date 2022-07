Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta quinta-feira

Evento em destaque: BCE deve subir taxas de juro na zona euro

Após uma década de política monetária ultra-acomodatícia e sem subidas das taxas de juro, a inflação voltou em força à Europa, forçando o Banco Central Europeu a arrancar com a normalização da política monetária que já muitos especialistas vinham pedido. O BCE tem sido acusado de se atrasar na abordagem à pressão dos preços, insistindo que o fenómeno era transitório e diferente do vivido nos EUA, mas a reunião de julho já foi sinalizada como tendo a primeira subida de juros em largos anos. Os mercados estarão atentos ao discurso de Christine Lagarde, presidente do banco, esperando sinais fortes de que não deixará os países mais endividados desapoiados neste processo.

