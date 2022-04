Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 25 de abril

Evento em destaque: Mais uma semana de resultados com nomes grandes de ambos os lados do Atlântico

A semana arranca com os resultados trimestrais da Coca-Cola e o resto da semana verá números do primeiro trimestre dos gigantes tecnológicos norte-americanos Microsoft, Apple, Amazon, Meta e Alphabet, outros títulos de renome de vários sectores como a Visa, Pepsi, T-Mobile, Boeing, ExxonMobil ou MasterCard e ainda grandes empresas europeias, incluindo a Danone, Nestle e HSBC. Em Portugal, a Jerónimo Martins dá o pontapé de saída de mais uma earning season.

Outros eventos em foco:

Sessão solene na Assembleia da República de comemoração do 25 de abril

Alemanha: indicador de confiança e sentimento económico do Instituto IFO

Terça-feira, 26 de abril

Evento em destaque: Assembleia vota OE2022 na generalidade

Com aprovação garantida pela maioria, Fernando Medina volta ao parlamento para defender aquele que apelida como “seu” orçamento, mas que os partidos atacaram pela pouca diferença em relação à proposta chumbada em outubro passado. A discussão arrisca-se a ser, portanto, morna, tal como a de quarta-feira, quando for a vez da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a marcar presença no plenário.

Outros eventos em foco:

EUA: Indicador de confiança do Chicago Board

EUA: Vendas de casas novas em março

Resultados trimestrais: Microsoft, Alphabet, Visa, Pepsi, UPS (EUA); HSBC (Reino Unido); Santander (Espanha)

Quarta-feira, 27 de abril

Evento em destaque: Lagarde discursa na antecâmara de mais números da inflação

A semana fechará com mais números da inflação na zona euro e, apesar de se manterem em níveis recorde em março, os dados definitivos pintaram um cenário marginalmente menos negativo do que as estimativas rápidas iniciais, com a taxa de inflação e a core a serem confirmados 0,1 pontos percentuais (p.p.) abaixo do inicialmente reportado. Ainda assim, a presidente do BCE reconheceu recentemente a possibilidade dos juros subirem ainda este ano, colocando em alvoroço os mercados, que há largos meses se debatem com esta possibilidade. Lagarde fala duas vezes em Hamburgo na quarta-feira e os investidores e analistas estarão atentos a mais sinais sobre o rumo da política monetária europeia.

Outros eventos em foco:

INE publica Procura Turística dos Residentes no 4º trimestre

INE divulga resultados do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação de março

EUA: Balança de bens em março

EUA: Inventários de petróleo

Russia: PIB no 1º trimestre

Resultados trimestrais: Meta, T-Mobile, Qualcomm, Amgen, PayPal (EUA); GlaxoSmithKline (Reino Unido); Schneider Electric, Air Liquide (França); Iberdrola (Espanha)

Quinta-feira, 28 de abril

Evento em destaque: EUA divulgam dados preliminares do PIB no primeiro trimestre

Os EUA devem ter registado um abrandamento significativo da economia no primeiro trimestre do ano, com a vaga da Ómicron a condicionar a atividade e a inflação em alta a deteriorar o consumo nos primeiros três meses do ano. Os analistas projetam assim uma queda acentuada dos 6,9% registados no último trimestre de 2021 para 1,1% no início deste ano, adensando os medos de uma recessão ou estagflação. Juntamente com estes dados será divulgado o índice de despesas com consumo pessoal, um indicador importante da inflação para a Reserva Federal, que se reúne para a próxima semana.

Outros eventos em foco:

INE divulga resultados do Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores de abril

INE publica estimativa rápida das Estatísticas do Comércio Internacional no 4º trimestre

Comissão Europeia divulga Indicadores de Sentimento Económico de abril

BCE publica Boletim Anual de 2021

Espanha: Inflação em abril

Alemanha: Inflação em abril

Banco do Japão anuncia decisão de política monetária

Resultados trimestrais: Jerónimo Martins (Portugal); Apple, Amazon, Mastercard, Eli Lilly, Merck&Co, Comcast, Intel, McDonald’s (EUA); Sanofi, TotalEnergies, Pernod Ricard (França); Unilever (Reino Unido); Repsol (Espanha)

Sexta-feira, 29 de abril

Evento em destaque: Eurostat divulga estimativa rápida da inflação em abril

A leitura de março revelou-se apenas marginalmente mais baixa do que esperado, mantendo a pressão no BCE para agir no controlo de preços na zona euro. Abril poderá marcar o início de uma reversão, ou pelo menos maior calma, na pressão inflacionista, mas continua muito acima dos objetivos do banco central para o médio-prazo. A inflação subjacente será um elemento chave, ao revelar a extensão dos efeitos de segunda ordem da subida das matérias-primas, em particular energéticas, no Velho Continente.

Outros eventos em foco: