Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 2 de maio

Evento em destaque: Começa apreciação da proposta de OE2022 na especialidade

Depois de uma discussão na generalidade morna e a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) garantida pela maioria socialista no parlamento, a semana arranca com audições em várias comissões parlamentares para arrancar com a discussão do documento na especialidade. Destaque para a audição do Tribunal de Contas na manhã de segunda-feira, num processo que não deverá trazer grandes novidades ao OE.

Outros eventos em foco:

INE divulga Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego em março

BdP divulga dados da Dívida Pública em março

BCE publica estatísticas das Taxas de Câmbio em abril

IHS Markit divulga índices de gestores de compras na indústria em abril

Alemanha: Vendas a retalho em março

Resultados trimestrais: Moody’s (EUA)

Terça-feira, 3 de maio

Evento em destaque: Dia de resultados trimestrais na bolsa lisboeta

A época de resultados trimestrais está em pleno curso em ambos os lados do Atlântico e Lisboa terá esta semana números de várias cotadas de peso, a começar pela Galp, Corticeira Amorim e NOS na terça-feira. Navigator, CTT e EDP também reportam esta semana, com o destaque nos EUA a ir para grandes nomes do sector farmacêutico e da saúde, como a Pfizer, Moderna e CVS.

Outros eventos em foco:

INE publica Índices de Produção Industrial de março

ACAP divulga dados da Vendas de Veículos Automóveis em abril

Eurostat divulga Taxa de Desemprego de março

Alemanha: Taxa de desemprego em abril

Eurogrupo realiza reunião mensal

Banco da Austrália anuncia decisão de política monetária de maio

Resultados trimestrais: Galp, Corticeira Amorim, NOS (Portugal); Pfizer, AMD, S&P Global, Airbnb (EUA); BP (Reino Unido); BNP Paribas (França)

Quarta-feira, 4 de maio

Evento em destaque: Reserva Federal anuncia decisão sobre taxas de juro

A inflação nos EUA voltou a subir em abril, mas os dados revelados na semana passada sobre o crescimento no primeiro trimestre soaram os alarmes quanto a uma possível subida das taxas de juro em 50 pontos base (p.b.) já na reunião de maio, dada a variação negativa reportada. A Fed encontra-se cada vez mais num dilema entre crescimento e controlo de preços, contando com uma melhoria substancial da atividade no segundo trimestre, já sem restrições pandémicas, mas com a guerra na Europa a pesar no horizonte.

Outros eventos em foco:

Eurostat publica dados do Comércio a Retalho em março

Espanha: Desemprego em abril

Alemanha: Balança comercial em março

EUA: Balança comercial em março

IHS Markit lança índices de gestores de compras nos serviços e composto

Alemanha emite bilhetes do tesouro a dez anos

Resultados trimestrais: EDP Renováveis, Navigator (Portugal); CVS Health, Booking, Moderna (EUA)

Quinta-feira, 5 de maio

Evento em destaque: Reunião de política monetária do Banco de Inglaterra

Depois de três reuniões seguidas com subidas das taxas de juro, o banco central britânico deve voltar a optar por esta estratégia em maio, projetam os analistas, colocando o indicador de referência em 1%. Este foi o valor-alvo definido pelos decisores ingleses para arrancar com a redução do balanço do banco, algo que ainda não sucedeu com nenhuma das autoridades monetárias ocidentais e que gera algum nervosismo nos mercados, pela incerteza em torno do processo. A inflação em março atingiu máximos de 1993, com 7%, o que fica mais de três vezes acima do objetivo de médio-prazo do Banco de Inglaterra (BoE).

Outros eventos em foco:

BdP lança Boletim Económico

BdP divulga dados sobre Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos

BCE publica Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos na zona euro

Alemanha: Encomendas industriais em março

Espanha emite bilhetes do Tesouro a dez anos

EUA: Pedidos semanais de subsídio de desemprego

OPEP+ realiza reunião mensal

Resultados trimestrais: CTT, EDP (Portugal); Airbus, AXA (França)

Sexta-feira, 6 de maio

Evento em destaque: EUA divulgam números da criação de emprego em abril

O mercado laboral tem dado sinais mistos nos últimos meses, com revisões fortes das leituras anteriores que distorcem o cenário do emprego da maior economia do mundo. Ainda assim, a recuperação é assinalável e notória, acompanhando outros sectores da economia, que agora se depara com a possibilidade de uma recessão combinada com inflação elevada. Os mercados estarão atentos a mais sinais preocupantes nesta vertente, projetando mais uma divulgação na ordem dos 400 mil postos criados.

Outros eventos em foco: