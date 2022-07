Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 18 de julho

Evento em destaque: Continua a época de resultados em Wall Street

Depois de um arranque lento com os desapontantes resultados da JPMorgan Chase na quinta-feira passada, o Citigroup animou os mercados na sexta-feira, trazendo renovado otimismo aos investidores. A semana arranca com outros grandes nomes da banca como o Bank of America ou Goldman Sachs e verá outros gigantes da saúde, tecnologia, aviação ou telecomunicações anunciarem os números das suas operações durante o segundo trimestre. Depois de um primeiro trimestre com um crescimento de 10,2% nas earnings do S&P 500, segundo os dados da Refinitiv, resta ver como resistiram as empresas americanas ao agravamento das disrupções globais a partir de março.

Outros eventos em foco:

INE publica Índices de Preços na Produção Industrial de junho

Resultados trimestrais: Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Charles Schwab (EUA)

Terça-feira, 19 de julho

Evento em destaque: Gazprom arrisca default em duas bonds internacionais

Com os mercados em grande expectativa para ver se a torneira do gás russo para a Alemanha se reabre na quinta-feira, a Gazprom arrisca, dois dias antes, deixar passar o período de graça de duas bonds internacionais e entrar em default perante os seus credores. Ainda assim, o foco estará no Nord Stream 1, que tem para dia 21 de julho marcado o final da manutenção programada que interrompeu o fluxo de gás para a Alemanha, com vários analistas a duvidarem da vontade de Moscovo em retomar estas entregas.

Outros eventos em foco:

INE publica Síntese Económica de Conjuntura de junho

BdP divulga Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito do 2º Trimestre

Eurostat confirma inflação na zona euro em junho

Reino Unido: Taxa de desemprego em maio

Audição do Tribunal de Contas na Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR

Resultados trimestrais: Johnson&Johnson, Novartis, Netflix, Lockheed Martin (EUA)

Quarta-feira, 20 de julho

Evento em destaque: Reino Unido divulga números da inflação em junho

Com o país mergulhado numa crise política, Boris Johnson sublinhou a concretização do Brexit no seu discurso de despedida, mas os seus muitos críticos preferiram lembrar a situação económica em que deixou o país. A braços com uma inflação que chegou já a máximos de 1982, com 9,1% em maio, as famílias britânicas têm perdido poder de compra rapidamente, acrescendo à insatisfação com as polémicas recorrentes de Johnson. Junho deve trazer nova subida de preços, com o levantamento de previsões do portal TradingEconomics a apontar para 9,5%.

Outros eventos em foco:

INE divulga estatísticas das Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação de junho

BdP publica Balança de pagamentos de maio

Audição do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão

Canadá: Taxa de inflação em junho

Resultados trimestrais: Tesla, Abbott labs, ASML ADR, Elevance Health (EUA)

Quinta-feira, 21 de julho

Evento em destaque: BCE deve subir taxas de juro na zona euro

Após uma década de política monetária ultra-acomodatícia e sem subidas das taxas de juro, a inflação voltou em força à Europa, forçando o Banco Central Europeu a arrancar com a normalização da política monetária que já muitos especialistas vinham pedido. O BCE tem sido acusado de se atrasar na abordagem à pressão dos preços, insistindo que o fenómeno era transitório e diferente do vivido nos EUA, mas a reunião de julho já foi sinalizada como tendo a primeira subida de juros em largos anos. Os mercados estarão atentos ao discurso de Christine Lagarde, presidente do banco, esperando sinais fortes de que não deixará os países mais endividados desapoiados neste processo.

Outros eventos em foco:

BdP publica estatísticas do Endividamento do sector não financeiro em maio

BdP divulga Indicadores Coincidentes de junho

Eurostat publica dados da Dívida Pública e Défice na Zona Euro e União Europeia no 1º Trimestre

Banco do Japão finaliza reunião de julho de política monetária

Resultados trimestrais: Roche Holding, Danaher, AT&T, Philip Morris, Union Pacific, Blackstone Group, SAP (EUA)

Sexta-feira, 22 de julho

Evento em destaque: Índices PMI são divulgados em ambos os lados do Atlântico

Com a incerteza cada vez mais alta e os perigos de uma recessão a aumentarem na Europa e nos EUA, os índices de gestores de compras (PMI) poderão dar alguma luz sobre os impactos da inflação e da alteração de perspetivas económicas no sector privado. A expectativa dos mercados é de uma queda nos valores de julho, colocando os índices em terreno de contração da atividade (abaixo de 50), com a subida de preços a começar a pesar no consumo das famílias.

Outros eventos em foco: