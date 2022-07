Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 25 de julho

Evento em destaque: Galp dá início a mais uma semana de resultados em Lisboa

Em Portugal, a época de resultados arrancou na semana passada, mas a maior parte das cotadas nacionais reportará os números do segundo trimestre a partir de segunda-feira. o índice nacional ganhou mais de 5% desde o início do ano e, apesar dos números surpreendentes na vertente económica no primeiro trimestre, foi no segundo que a bolsa nacional melhor se comportou.

Outros eventos em foco:

Alemanha: Índice IFO de expectativas e sentimento económico em julho

Resultados trimestrais: Galp Energia (Portugal)

Terça-feira, 26 de julho

Evento em destaque: Continua a época de resultados em Wall Street

Apesar de o S&P 500 ter registado a pior primeira metade do ano desde o início dos anos 70 em 2022, os números do segundo trimestre têm surpreendido pela positiva, com 78% das empresas que já reportaram resultados a superarem as expectativas. Ainda assim, sectores como a banca ou o tecnológico têm mostrado alguma fragilidade. A semana será rica em dados de grandes nomes de Wall Street, como a Meta, Alphabet, Apple, Amazon e Coca Cola.

Outros eventos em foco:

Coreia do Sul: PIB no 2º trimestre

Resultados trimestrais: Jerónimo Martins (Portugal); Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, McDonald’s (EUA); Louis Vuitton (França)

Quarta-feira, 27 de julho

Evento em destaque: Fed deve avançar com mais 75 pontos base nos EUA

Depois do Banco Central Europeu (BCE) recuperar algum terreno para o seu homólogo norte-americano na semana passada, a Reserva Federal deve voltar a alargar o fosso e continuar com a sua normalização mais rápida e antecipada do que na zona euro quarta-feira. A expectativa é de nova subida de 75 pontos base (p.b.), semelhante à de junho, com o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a distanciar-se da possibilidade levantada recentemente de um aumento de 100 p.b..

Outros eventos em foco:

INE publica Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação de junho

INE divulga Procura Turística dos Residentes no 1º Trimestre

BdP publica Crédito ao Sector Privado de junho

Resultados trimestrais: CTT, BCP, EDP Renováveis (Portugal); Meta, Qualcomm, T-Mobile, Boeing (EUA); Airbus (França); Iberdrola (Espanha)

Quinta-feira, 28 de julho

Evento em destaque: Dados do PIB americano no segundo trimestre

Depois de um primeiro trimestre de crescimento negativo, novo recuo do PIB colocará a maior economia do mundo em recessão técnica, algo que os mercados há muito começaram a dar como adquirido. A política agressiva da Fed deixa deduzir que a autoridade monetária não estará muito preocupada com esta possibilidade, garantindo que o principal compromisso é com a estabilidade de preços e apontando para o mercado laboral historicamente forte e rígido para afastar receios de maior.

Outros eventos em foco:

INE divulga Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores em julho

Comissão Europeia divulga Indicadores de Sentimento Económico de julho

Espanha: Taxa de desemprego no 2º trimestre

Alemanha: Taxa de inflação em julho

Resultados trimestrais: REN, EDP, Altri, Sonae (Portugal); Apple, Amazon, MasterCard, Pfizer, Merck&Co, Intel, Comcast, Linde (EUA); L’Oreal, Sanofi (França); Santander, Telefonica, Repsol (Espanha)

Sexta-feira, 29 de julho

Evento em destaque: INE e Eurostat lançam estimativas rápidas da inflação em julho

A economia portuguesa registou uma pressão nos preços abaixo da média da zona euro durante largos meses, mas a última leitura superou já os 8,1% da moeda única, com Portugal a acelerar para 8,6%. Além disso, a inflação subjacente portuguesa continua a aumentar, mostrando um claro alastramento do fenómeno a sectores menos diretamente expostos a bens energéticos e alimentares, os principais motores da inflação elevada na Europa. Esta deverá também ser a última leitura considerada para a fixação do coeficiente de atualização de rendas, visto que a leitura definitiva de agosto não estará publicada antes de 31 de agosto.

Outros eventos em foco: