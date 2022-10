Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 3 de outubro

Evento em destaque: Brasil digere resultados das presidenciais

No rescaldo daquela que muitos classificam como a eleição mais polarizada da história brasileira, as atenções estarão colocadas não só no resultado final e na necessidade ou não de uma segunda volta, mas também na segurança da quarta maior democracia do mundo. Com ameaças de Bolsonaro de que a integridade do ato eleitoral pode estar em causa e um ambiente crispado, o Brasil estará em foco durante a semana.

Outros eventos em foco:

BdP: Dívida pública em agosto

INE: Índices de Produção Industrial de agosto

Reunião do Eurogrupo de agosto

S&P divulga PMI da indústria em setembro

Terça-feira, 4 de outubro

Evento em destaque: Lagarde e Enria discursam em semana de Eurogrupo

A semana abre com a reunião do Ecofin em Luxemburgo, onde marcarão presença Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos e Fabio Panetta, membros do Conselho Executivo, depois de a estimativa rápida para setembro ter mostrado uma inflação na casa das dezenas, com 10,0%. A pressão para o banco atuar aumenta, numa altura em que vários indicadores apontam já para uma recessão na Alemanha e Itália.

Outros eventos em foco:

BdP: Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos em agosto

Eurostat: Preços na produção industrial em agosto

BCE: Taxas de Juro Novos Empréstimos e Novos Depósitos na Área Euro em agosto

Espanha emite dívida a dez anos

Banco central da Austrália anuncia decisão sobre juros diretores

Quarta-feira, 5 de outubro

Evento em destaque: Reunião mensal da OPEP+

O maior cartel do mundo volta a reunir esta semana, com o inverno a instalar-se na Europa e o fornecimento de gás ainda mais ameaçado pelas recentes sabotagens dos gasodutos russos para a Alemanha. Ainda assim, o barril continua em queda, pelo que novos cortes no ritmo de aumentos de produção podem ser esperados.

Outros eventos em foco:

Feriado Nacional da Implementação da República

Eurostat: Balança de pagamentos no segundo trimestre

Alemanha: Balança comercial em agosto

EUA: Balança comercial em agosto

EUA: Criação de emprego privado

S&P divulga PMI dos serviços em setembro

Quinta-feira, 6 de outubro

Evento em destaque: BdP publica Boletim Económico de outubro

A expectativa para as previsões económicas do banco central é bastante, especialmente depois do empurrão dado pelo Presidente da República para que o Governo divulgasse as suas projeções macro para 2023, que António Costa declinou. Os sinais de que o crescimento deve ser revisto em baixa são vários, mas a inflação é o prato principal na incerteza para o próximo ano.

Outros eventos em foco:

Eurostat: Vendas a retalho em agosto

BCE publica ata da reunião de política monetária de setembro

Sexta-feira, 7 de outubro

Evento em destaque: Dados da criação de emprego nos EUA em setembro

Com a confirmação de um segundo trimestre de crescimento negativo, a Reserva Federal olhará atentamente para os dados do mercado laboral, onde continua a destacar a força e rigidez observada para argumentar contra um cenário de recessão real. Caso os dados de setembro voltem a surpreender pela positiva, como em agosto, e a inflação continue a dar sinais de não abrandar, a possibilidade de subidas ainda mais expressivas do que 75 p.b. deverá ganhar força.

Outros eventos em foco: