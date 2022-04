Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana

Segunda-feira, 18 de abril

Evento em destaque: China divulga números do PIB no primeiro trimestre

A política ‘Covid zero’ tem ameaçado as perspetivas económicas da China, com musculados e custosos confinamentos a castigarem a atividade em cidades portuárias chave para o comércio internacional e Xangai, o centro financeiro do país e do continente asiático. Espera-se um crescimento fraco no primeiro trimestre, isto depois de a inflação ter subido em março, colocando alguma pressão sobre o banco central numa altura em que são esperados estímulos em força para impedir que o PIB avance menos de 5,5% este ano, o que já é o objetivo menos ambicioso em várias décadas. Segunda-feira serão conhecidos vários indicadores da segunda maior economia do mundial, sendo que estes ainda não refletirão os efeitos do lockdown massivo de Xangai.

Outros eventos em foco:

China: Produção industrial em março

Presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, discursa

Resultados trimestrais: Bank of America, Charles Schwab, Bank of NY Mellon (EUA)

Terça-feira, 19 de abril

Evento em destaque: Continua a época de resultados trimestrais das bolsas americanas e europeias

Apesar da incerteza em torno da economia mundial e da pressão para uma subida dos juros em ambos os lados do Atlântico, as bolsas europeias e americanas têm mostrado força em vários segmentos, deixando antecipar mais uma época de resultados animadora. O sector financeiro arrancou as divulgações na última semana e continua em destaque segunda-feira, quando reportam o Bank of America e outras instituições financeiras americanas, antes da Johnson&Johnson, Netflix e L’Oreal na terça-feira. Destaque ainda para os resultados da Tesla na quarta-feira.

Outros eventos em foco:

INE publica Índices de Preços na Produção Industrial em março

INE divulga Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação em março

Japão: Produção industrial em março

Resultados trimestrais: Johnson&Johnson, Netflix, L’Oreal, IBM (EUA)

Quarta-feira, 20 de abril

Evento em destaque: Debate sobre Programa de Estabilidade 2022-2026 na Assembleia da República

Depois da apresentação do Orçamento do Estado de mais rápida elaboração na democracia portuguesa a semana passada, quarta-feira marca o início da discussão do Programa de Estabilidade em que assenta o exercício orçamental na recém-instituída Assembleia da República. A semana terá ainda a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na casa da democracia nacional, onde arrancam os trabalhos das várias comissões que acompanharão a legislatura que agora arrancou.

Outros eventos em foco:

BdP divulga Nota de Informação Estatística sobre Balança de pagamentos em fevereiro

INE publica Síntese Económica de Conjuntura de março

Eurostat publica estatísticas do Comércio Internacional em fevereiro

Eurostat lança Índice de Produção Industrial de fevereiro

Alemanha: Preços na produção industrial em março

Canadá: Inflação em março

EUA: Inventários semanais de petróleo

Resultados trimestrais: Tesla, Procter&Gamble, ASML ADR, Abbott Labs (EUA); Danone (França)

Quinta-feira, 21 de abril

Evento em destaque: Presidente da Fed discursa em evento do FMI

Abril é um dos meses para o qual não está agendada reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana, mas a discussão em torno do próximo passo da Fed e da evolução da inflação mantém-se. O indicador atingiu novos máximos, agora de 1981, na leitura de março ao chegar aos 7,9% e os sinais são de tightening, com o mercado a antever subidas mais expressivas – de 50 pontos base (p.b.), por oposição aos 25 p.b. de março – nas próximas reuniões. Jerome Powell fala na quinta-feira de manhã na abertura de um briefing no Penn Institute, mas o destaque irá para a sua participação no debate em torno da economia global promovido pelo Fundo Monetário Internacional.

Outros eventos em foco:

BdP publica Endividamento do sector não financeiro de fevereiro

BdP publica Indicadores Coincidentes de março

Eurostat confirma inflação de março

Espanha emite títulos do Tesouro a dez anos

Assembleia Geral de Acionistas da NOS, Jerónimo Martins e CTT

Resultados trimestrais: Danaher, NextEra Energy, Philip Morris, AT&T (EUA)

Sexta-feira, 22 de abril

Evento em destaque: IHS Markit lança índices de gestores de compras

Com a incerteza ainda em forte alta e a volatilidade a marcar a economia global, os índices de gestores de compras (PMI) mantêm uma relevância acrescida no panorama internacional, especialmente num momento em que o levantamento das últimas restrições Covid é contrabalançado pelo impacto adverso do conflito na Ucrânia nos mercados internacionais, sobretudo o energético. Com a possibilidade de uma recessão a pairar sobre a Europa e os EUA, os mercados estarão atentos aos valores conhecidos na sexta-feira da indústria, serviços e o indicador composto.

Outros eventos em foco: