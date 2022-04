Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta semana quinta-feira

O presidente ucraniano vai discursar esta quinta-feira na Assembleia da República pelas 17h00. Volodymyr Zelensky aceitou o convite realizado pelo Parlamento português no passado dia 7 de abril e vai dirigir-se aos partidos portugueses. Desde que a guerra começou, Zelensky já fez mais de 25 discursos perante parlamentos estrangeiros

Presentes estarão o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o primeiro-ministro, António Costa, e convidados em representação de outras entidades oficiais, tal como todos os partidos com assento parlamentar, com exeção do Partido Comunista que além de ter votado contra o discurso na AR, admitiu, esta quarta-feira, que não iria estar presente na sessão solene.

