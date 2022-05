Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta sexta-feira

Evento em destaque: EUA divulgam números da criação de emprego em abril

O mercado laboral tem dado sinais mistos nos últimos meses, com revisões fortes das leituras anteriores que distorcem o cenário do emprego da maior economia do mundo. Ainda assim, a recuperação é assinalável e notória, acompanhando outros sectores da economia, que agora se depara com a possibilidade de uma recessão combinada com inflação elevada. Os mercados estarão atentos a mais sinais preocupantes nesta vertente, projetando mais uma divulgação na ordem dos 400 mil postos criados.

Outros eventos em foco: